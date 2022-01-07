بعد تفشى كورونا.. رئيس الفلبين يأمر باعتقال رافضى اللقاح

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتى، مسؤولى بلاده بتقييد حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا، واعتقالهم إذا غادروا منازلهم، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر فى البلاد.





وقال المتحدث الرئاسى كارلو نوجراليس، إن دوتيرتى أصدر القرار خلال اجتماعه مع فريق العمل الوطنى المسؤول عن مواجهة كورونا، أمس الخميس. وكان دوتيرتى قال خلال الإجتماع: "إننى أعطى الآن أمرا إلى قادة القرى بالبحث عن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم والطلب منهم، أو أمرهم بالبقاء فى منازلهم". وشدد دوتيرتى، على أن الشخص غير الحاصل على التطعيم إذا لم يستجب إلى التعليمات، فلا بد من تقييد حركته، ومنعه من مغادرة منزله، وإذا رفض فإن المسؤول فى القرية لديه سلطة "القبض على الشخص المتمرد".

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