المفوضية الأوروبية توافق على خريطة مساعدات إقليمية لليونان

جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة اليونان لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك فى إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".





جاء ذلك فى بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكترونى أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التى اعتمدتها المفوضية فى 19 أبريل 2021 على أن تدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، ستمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلا فى اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبى.

وأشار البيان إلى أن هذه الإرشادات ستوفر أيضا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التى تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل فى التحولات الخضراء والرقمية. فى الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى إلى دولة أخرى، وهو أمر ضرورى للمنافسة العادلة فى السوق الموحدة.

وأضاف أن خريطة المساعدات الإقليمية فى اليونان تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمى، وتحدد الخريطة أيضا أقصى كثافة للمساعدات فى المناطق المؤهلة، مع الأخذ فى الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هى الحد الأقصى لمقدار المساعدات التى تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.

وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التى تغطى 82.34% من سكان اليونان مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمى، من بينها مناطق كريت- جنوب إيجة- تراقيا وأناتوليكى مقدونيا، وهى من بين أكثر المناطق حرمانا فى الاتحاد الأوروبى، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى عن 75% من متوسط نصيب الفرد فى باقى دول الاتحاد الأوروبى.