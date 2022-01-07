وزير الخارجية الأمريكى يدعو إلى تسوية سلمية للأوضاع المتوترة فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة فى مكالمة هاتفية جدد خلالها بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية فى كازاخستان وحرية الإعلام.

وبحث الوزيران، بحسب البيان، حالة الطوارئ المستمرة المفروضة حاليا فى كازاخستان. كما دعا بلينكن إلى تسوية الأزمة بطرق سلمية واحترام لحقوق الإنسان.

وأثار وزير الخارجية الأمريكى، خلال الاتصال الهاتفى، أولوية تعزيز الاستقرار فى أوروبا، بما فى ذلك دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ردًا على العدوان الروسى.

وتشهد كازاخستان منذ مطلع يناير الجارى مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة انطلقت من مدينتى جاناوزين وأكتاو احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطى المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات فى مناطق أخرى من البلاد بما فى ذلك ألما آتا، أكبر مدينة فى كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما فى ذلك فى صفوف المحتجين وقوات الأمن.