روسيا: مقتل شخص وإصابة آخرين فى هبوط اضطرارى لمروحية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الإدارة الإقليمية المركزية لحوادث النقل بلجنة التحقيقات الروسية، إن المروحية من نوع "إيه إس 350"، قامت بعملية هبوط اضطرارى فى منطقة بلاجوفيشينسك بجمهورية بشكورتوستان، خلال قيامها برحلة من عاصمتها أوفا إلى قرية بافلوفكا.

وأشار البيان إلى أن المروحية كان على متنها 3 أشخاص، أصيب اثنان ولقى الثالث حتفه، حيث يباشر المحققون عملهم لتحديد ملابسات الحادث، فى حين لم يوضح البيان السبب وراء الهبوط الأضطرارى.

ويعد حادث اليوم هو الثانى من نوعه خلال أقل من شهر فى روسيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الروسية فى ديسمبر الماضى، سقوط مروحية من طراز "مى-2" تقل شخصين اثنين فى جمهورية "أودمورتيا" بجبال الأورال الروسية، غربى البلاد.