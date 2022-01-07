فيديو لزوجة مهاجم سيراليون.. "وداع غريب" قبل أمم إفريقيا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا وفيديوهات لزوجة مهاجم منتخب سيراليون، موسى تومبو، وهي تودعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وظهرت حوا تومبو في الفيديو وهي تحتضن زوجها وتبكي، قبل أن تجثو على ركبتيها وتمسك بساقيه وهي في وضعية الركوع، وذلك من أجل الصلاة له لكي يتألق في كأس الأمم الإفريقية، بينما كان موسى تومبو يحاول إنهاض زوجته من الأرض.

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني لمنتخب سيراليون، جون كيستر، المكونة من 28 لاعبا، والتي ستفتتح مبارياتها في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بمواجهة الجزائر حاملة اللقب، الثلاثاء، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وتصب كل الترشيحات في هذه المجموعة لصالح منتخبي الجزائر وكوت ديفوار للظفر ببطاقتي التأهل الأولى والثانية، فيما يتوقع أن تتنافس سيراليون وغينيا الاستوائية على المركز الثالث الذي قد يمنحهما أيضا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ومنذ أيام، انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وحظي بإعجاب من جميع أنحاء العالم، ويظهر صمويل تشوكويزي مهاجم نيجيريا وفياريال الإسباني قد وقف أمام والدته بينما كانت تجلس على أريكة وممسكة بقدمه وتدعو له قبل السفر للكاميرون والتألق مع منتخب بلاده.

وتشوكويزي هو واحد من 28 لاعبا يمثلون نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون، وقد أمضت والدته وقتا في الصلاة من أجله وتدعو وهي ممسكة بساقيه وكان دعاؤها بلغتهما الأصلية الإيغبو.

وتبدأ نيجيريا، التي شاركت في النهائيات 18 مرة وتوجت باللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، مشوارها في مواجهة مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب 7 مرات، الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.