وفى بيان له، قال دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز": "اليوم، نجرى بعض التغييرات المنطقية والمتناسبة، فيما نمضى قدما إلى المرحلة التالية، مع وصول متحور (أوميكرون) للذروة".
وأشار بيروتيت إلى أن الولاية تواجه "بضعة أسابيع صعبة"، خصوصًا وأنها الأكثر كثافة سكانية فى أستراليا، حيث تقرر وقف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية غير العاجلة، حتى منتصف فبراير المقبل.
ومن جانبه، طالب كبير مسؤولى الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، كيرى شانت، الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بعدم الخروج كإجراء احترازى.
وبحسب التقارير المحلية فى أستراليا، تم اتخاذ الإجراءات الجديدة بداية من اليوم الجمعة، بعدما سجلت الولاية 38 ألفا و625 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة، و1738، حالة دخول للمستشفيات.
فيما سجلت ولاية "فيكتوريا" المجاورة 21 ألفا و728 حالة إصابة، و6 حالات وفاة، و644 حالة دخول للمستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيود جديدة.. أستراليا تحظر الرقص والغناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.