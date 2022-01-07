قيود جديدة.. أستراليا تحظر الرقص والغناء

جدة - نرمين السيد - أعلن المسؤولون فى ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية، اليوم الجمعة، حظر الغناء والرقص فى أماكن الضيافة العامة بشكل مؤقت، مطالبين بتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ونقل الأشخاص إلى المستشفيات فى استراليا.





وفى بيان له، قال دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز": "اليوم، نجرى بعض التغييرات المنطقية والمتناسبة، فيما نمضى قدما إلى المرحلة التالية، مع وصول متحور (أوميكرون) للذروة".

وأشار بيروتيت إلى أن الولاية تواجه "بضعة أسابيع صعبة"، خصوصًا وأنها الأكثر كثافة سكانية فى أستراليا، حيث تقرر وقف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية غير العاجلة، حتى منتصف فبراير المقبل.

ومن جانبه، طالب كبير مسؤولى الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، كيرى شانت، الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بعدم الخروج كإجراء احترازى.

وبحسب التقارير المحلية فى أستراليا، تم اتخاذ الإجراءات الجديدة بداية من اليوم الجمعة، بعدما سجلت الولاية 38 ألفا و625 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة، و1738، حالة دخول للمستشفيات.

فيما سجلت ولاية "فيكتوريا" المجاورة 21 ألفا و728 حالة إصابة، و6 حالات وفاة، و644 حالة دخول للمستشفيات.