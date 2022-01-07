كوريا الجنوبية تدعو لتعاون وثيق مع القوات الأمريكية للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الجمعة مساعديه بالتعاون الوثيق مع القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية للحد من انتشار فيروس كورونا فى القواعد العسكرية الأمريكية ببلاده.





وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسى الكورى بارك كيونغ-مى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن الرئيس مون أصدر تعليماته لمساعديه بوضع تعزيز إجراءات مكافحة الفيروس للمواطنين والمنشآت التجارية بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية. وأشارت إلى أن ذلك أيضا وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن ستارز آند سترايبس (Stars and Stripes) الإخبارية للجيش الأمريكى، أكدت القوات الأمريكية فى كوريا 467 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى الأسبوع المنتهى فى 27 ديسمبر الماضى. وأوضح التقرير أنه يمثل أكبر عدد من الإصابات التى أبلغت عنها القوات الأمريكية فى كوريا منذ تفشى الفيروس.

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