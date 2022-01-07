روسيا: استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان، وذلك وفقًا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى.





وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية، قالت وزارة الدفاع فى موسكو إن طائرات النقل تستخدم المطارات الواقعة فى مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك، مضيفة أن "وحدات حفظ السلام التى تم نشرها فى كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها". كما أعلنت الوزارة أن قوات المظليين الروس التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، تتواجد الآن فى هذه المطارات استعدادا لنقلها إلى كازاخستان. وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعى قد أعلنت أمس الخميس، أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، مؤكدة أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل فى تنفيذ مهامها هناك.

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