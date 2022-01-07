“مباشراً الآن” مباراة الباطن والاتفاق في الدوري السعودي 07/01/2022 ونتيجة مباراة الاتفاق والباطن

تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد، وتنطلق اليوم أولى مباريات الدور الثاني بعدة مباريات مباراة الباطن والاتفاق، هي أولى هذه المباريات، حيث يستضيف ملعب نادي الباطن اللقاء، في تمام الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تقرير كامل عن اللقاء المرتقب اليوم، نظراً لخطورة موقف الفريقين في ترتيب الجدول، وأصبحت المباريات القادمة في الدور الثاني مباريات كؤوس، الفوز هو المفيد لجميع الفرق وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

12.20 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش. 13.20 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر. 14.20 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا. 15.40 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، العراق، سوريا.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 10 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 11 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 12 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 13 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 14 التعاون 15 3 5 7 15 30:25 -5 14 15 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

موعد مباراة الباطن والاتفاق اليومترتيب الدوري السعودي للمحترفينالقناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة اليوم بين الاتفاق والباطن بواسطة قناة ssc hd / sd الرياضية السعودية، ويعلق على اللقاء المعلق محمد الخامسي على القناة عالية الجودة، بينما القناة بتقنية sd يعلق المعلق عبد العزيز السبر، لمزيد من الحرية للمشاهدين لاختيار المعلق المفضل لديهم، وأيضاً بتوفير مشاهدة اللقاء عبر صيغة sd للجميع داخل المملكة.

حراسة المرمى ” رايس مبولحي”.

خط الدفاع “صالح القميزي، سعيد الربيعي، كارول ميتس، علي فؤاد مسرحي”.

خط الوسط ” فيليب كيش، اليرك دي سوزا، محمد الكويكبي، نعيم السليتي”.

خط الهجوم ” سليمان دوكار، عبد الاله السالم”.

التشكيل المتوقع للاتفاق في المباراةمباراة الاتفاق والباطن اليوم

يدخل الباطن صاحب المباراة والملعب اليوم وهو في المركز 14 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، بعد لعب 15 مباراة حقق الفوز في 3 وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، بينما منافسه اليوم فريق الاتفاق ليس بأفضل حالاً بكثير فهو في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، من لعب 15 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 5 وخسر 6 سجل 21 هدف وأستقبل 26 هدف.

بطاقة المباراة