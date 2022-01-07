نووي إيران.. فرنسا تتحدث عن تقدم وتحذر من الفرصة الضائعة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الجمعة، إنه حدث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية لكن الوقت ينفد.
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الاثنين، بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وعبر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية يناير أو أوائل فبراير لكن الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشأن أصعب القضايا العالقة. وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.
وقال لو دريان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويتر": "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية".
وأضاف "كنا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه".
واستؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الاثنين، عقب إضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة.
وتقول القوى الغربية إن التقدم بطيء جدا وإنه لم يتبق أمام المفاوضين سوى "أسابيع وليس شهورا" قبل أن يصبح اتفاق 2015 بلا معنى.
وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع مسؤولين أميركيين مما يعني أن الأطراف الأخرى وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا يجب أن تتنقل بين الجانبين.
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