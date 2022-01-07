نيوكاسل يعلن عن أول صفقة بعد "الاستحواذ"

بعد الاستحواذ السعودي على النادي الإنجليزي، بات مدافع منتخب إنجلترا كيران تريبييه أول صفقة يبرمها نيوكاسل يونايتد.

وأكد نيوكاسل، الجمعة، تعاقده مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وسط توقعات بإبرام المزيد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيعود الظهير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بصفقة قدرتها التقارير بقرابة 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار)، بالإضافة إلى المكافآت.

ووقع لاعب توتنهام هوتسبير السابق على عقد لمدة عامين ونصف، ممهدا بوصوله لصفقات أخرى متوقعة لفريق المدرب إيدي هاو الذي عين مدربا للـ"ماغبايز" في نوفمبر الماضي.

وجاء في ببان للنادي: "نيوكاسل سعيد بتأكيد التعاقد مع ظهير منتخب إنجلترا كيران تريبييه من أتلتيكو مدريد، مقابل مبلغ لم يكشف عنه".

وكان هاو وقع مع تريبييه (31 عاما) عام 2012 عندما كان مدربا لبيرنلي، ليعود الآن تحت إشرافه إلى الدوري الممتاز بعد أن حقق الموسم الماضي لقب الليغا مع أتلتيكو الذي انتقل إليه 2019 من توتنهام.

وقال تريبييه: "أنا سعيد للانضمام لهذا النادي الرائع. استمتعت بوقتي في مدريد لكن عندما علمت باهتمام نيوكاسل ولكوني عملت مع إيدي هاو سابقا، أدركت أين أريد أن أكون".

وتابع: "أنا أدرك أن الكثير من العمل ينتظرنا، لكن أعرف متطلبات البرميرليغ جيدا وأعرف كم هذا النادي مميز بوجود لاعبين موهوبين. أتوق لأستهل مشواري".

إلا أن نيوكاسل يكافح للبقاء في دوري الأضواء باحتلاله المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفوز واحد في 19 مباراة.

لكن بعد 3 أشهر من الاستحواذ السعودي، يملك النادي الفرصة لتعزيز صفوفه من أجل البقاء بين الكبار من خلال إبرام الصفقات، ويبدو المدافعون كأولوية بعد أن تلقت شباكه 80 هدفا في الدوري عام 2021.

وفي ظل كثر تعرضه مهاجميه الأساسيين، كالوم ويلسون والفرنسي آلان سان ماكسيمان للإصابات، ارتبط الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالانتقال إلى النادي، لا سيما بعد سوء العلاقة مع مدربه في أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا.

ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في 7 أكتوبر الماضي مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، و"أر بي سبورتس أند ميديا"، الضوء الأخضر للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، بحيث تكون الحصة السعودية بنسبة 80 بالمئة.