كورونا ينتشر بسرعة.. اليابان تعلن الحالة شبه الطارئة فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو حسبما نقل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة: "لقد قررنا تطبيق هذه الإجراءات المكثفة لكبح انتشار العدوى فى محافظات هيروشيما وياماجوتشى وأوكيناوا، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 9 يناير الجارى وحتى 31 من نفس الشهر.

وتسمح الحالة شبه الطارئة لحكام المحافظات الثلاثة بفرض تدابير مستهدفة فى المناطق التى بها بؤر تفشى للفيروس، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم الضغط على الأنظمة الصحية.

ويمكن للمسؤولين المحليين أن يطالبوا المطاعم والحانات باتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، والتى قد تتضمن حظر بيع الكحوليات، أو الإغلاق المبكر، أو تقييد عدد الزبائن.

وسجلت أوكيناوا اليوم الجمعة 1414 إصابة بالفيروس التاجى؛ ما يعد رقما قياسيا فى الإصابات لليوم الثانى على التوالى.

كما تشهد كل من ياماجوتشى وهيروشيما ارتفاعا فى الإصابات بعدوى (كوفيد-19).