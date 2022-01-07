القوات الروسية تسيطر على مطار ألمآتى فى كازاخستان

وفى بيان له، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون فى جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألمآتى تحت السيطرة الكاملة".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة فى ألمآتى وغيرها من المرافق المهمة "يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة فى المدينة والمرافق المهمة الأخرى".
فيما اعتقلت الشرطة فى مدينة ألمآتى الكازاخستانية أكثر من 70 مسلحًا كانوا قد هاجموا المبانى الإدارية، بالإضافة إلى 30 لصًا، حسبما ذكرت "سبوتنيك كازاخستان"، نقلا عن الشرطة.
وحسبما ذكرت "سبوتنيك كازاخستان" عبر قناتها على منصة "تليجرام"، فإن "أكثر من 70 مسلحًا هاجموا المبانى الإدارية، وأكثر من 30 لصًا تم اعتقالهم فى ألمآتى".
وكانت السلطات الكازاخستانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، فرض أعلى مستوى للتهديد الإرهابى فى كافة أنحاء البلاد.
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