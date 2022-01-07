انفجار فى مكتب حكومى جنوب الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، وقع الانفجار بعد منتصف النهار، مرجحة أنه بسبب "تسرب للغاز" فى الكافتيريا الخاصة بأحد المكاتب الحكومية، دون ورود تقارير بشأن الضحايا أو الخسائر.

فيما أشارت صحيفة "بيبولز ديلى" الحكومية الصينية، إلى أن فرق الإنقاذ فى طريقها إلى المكان.