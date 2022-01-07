“مباشر الآن” موعد مباراة التعاون والحزم مباراة الهروب من القاع وترقب نتيجة مباراة الحزم والتعاون

يستقبل أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية موعد مباراة التعاون والحزم، في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الذي أنطلق مباريات الدور الثاني له اليوم بمباراة الاتفاق والباطن وبعدها لقاء اليوم، الذي يطمع أن يفوز به كلال الفريقين فالتعادل تعني الخسارة لهم في ظل الوضع السيئ للفريقين في ترتيب جدول المسابقة، وتعرضهم لشبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، وكان الفريقين قد تقاسما نقاط لقائهما في الدور الأول بالتعادل بنتيجة 3-3، واليوم يرغب الفريقين في الفوز ونحن عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء المرتقب، وسنقدم لكم بعد نهاية اللقاء تقرير مفصل عن أحداث اللقاء ونتيجة المباراة.

15.05 : الثالثة وخمس دقائق بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

16.05 : الرابعة وخمس دقائق بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

17.05 : الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.05 : السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

19.05 : السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة التعاون والحزممباراة التعاون والحزم اليوم في الدوري

يدخل الغريقين اللقاء برغبة مشتركة وهي تحقيق الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبهما فريق الحزم صاحب الملعب والمباراة اليوم، يقبع في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة، جمعهم من لعب 15 مباراة، لم يحقق الفوز إلا في لقاءين فقط، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات كاملة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 19 هدف.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 10 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 11 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 12 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 13 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 14 التعاون 15 3 5 7 15 30:25 -5 14 15 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاءالقناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين فقط وحصرياً، عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية، ولقاء اليوم بين الحزم والتعاون ينقل عبر شاشة قناة ssc hd 5، بتعليق المعلق السعودي المتميز خالد المديفر.

هدف التعاون من اللقاء

تحسنت نتائج فريق التعاون مؤخراً، بعد أن حقق الفوز على فريق ضمك في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة، ولكنه ما يزال في دائرة الخطر برصيد 14 نقطة جعلته في المراكز 14 في الترتيب، بعد أن خاض 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات، سجل مهاجموه 25 هدف وسكنت شباكه 30 هدف ويلعب اليوم للفوز فقط.

المباراة الحزم * التعاون البطولة الجولة 14 من الدوري الموعد والتوقيت اليوم الجمعة الساعة 18.05 بتوقيت مكة المكرمة الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة ssc hd 5

بطاقة اللقاء