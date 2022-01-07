قبل كأس أمم إفريقيا.. رياض محرز يتزوج للمرة الثانية سرا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد في حفل صغير على الطريقة الإسلامية.

وظهر الزوجان خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

وأضافت أن محرز وتايلور "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي"، مضيفة أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.

وكان محرز قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.