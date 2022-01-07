الكويت تدعو رعاياها فى كازاخستان إلى مغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، قالت وزارة الخارجية الكويتية: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى كاذاخستان، تأجيل سفرهم نظرًا لاستمرار حالة الطوارئ".
وأضاف البيان: "كما أهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين حاليا فى كازاخستان مغادرتها حفاظا على سلامتهم".
وأعلنت كازاخستان الحصيلة النهائية لضحايا أحداث العنف فى الأيام الأخيرة، فجر اليوم الجمعة، حيث أكد وزير الداخلية مقتل 18 من الشرطة والحرس الوطنى، وإصابة 748 آخرون، واعتقال 3 آلاف آخرون فى مدينة ألمآتى، والقضاء على 26 من الإرهابيين المسلحين.
فيما أكد الرئيس قاسم توكاييف، على استعادة النظام الدستورى فى معظمه، حسبما نقل التلفزيون الرسمى فى البلاد. ومن المقرر أن يلقى توكاييف كلمة إلى الشعب الكازاخى فى وقت لاحق من اليوم.
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