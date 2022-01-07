ارتفاع جديد فى أسعار الغاز الطبيعى بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فبعد تراجع حدة الأزمة فى نهاية العام الماضى، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى مجددًا، اليوم الجمعة، بأكثر من 40% لهذا الأسبوع، وسط تراجع إمدادات الغاز الروسى التى تصل عبر أنابيب الغاز الرئيسية، إلى أدنى معدلاتها فى هذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.

وبحسب الوكالة، تسببت أزمة أسعار الغاز الطبيعى فى تكثيف الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات فى أوروبا إلى خفض إنتاجها.

وأوضحت "بلومبرج"، أن إمدادات الغاز عبر خط "يامال أوروبا"، تتدفق حاليًا فى الاتجاه المعاكس لليوم الـ18 على التوالى، مما يضطر العملاء إلى الاعتماد على مخزونهم من الغاز، وعادة ما ينقل هذا الخط الغاز الطبيعى من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا.

كذلك، يستمر انخفاض تدفقات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا فى الوقت الحالى.

وحسبما ذكرت "بلومبرج"، فقد ارتفعت أسعار العقود الأجلة القياسية للغاز فى أوروبا بنسبة 6.7% لليوم الجمعة، لتصل إلى 103 يورو لكل ميجاوات فى الساعة، ووصل سعر الغاز فى أمستردام إلى مئة يورو فى الساعة 8:34 صباحًا.

ويتزامن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا مع أزمة شح الطاقة الذى يسود كافة جوانب الحياة الأساسية فى القارة العجوز، بعدما حطمت أسعار الطاقة هناك الأرقام القياسية حتى من قبل الشتاء الحقيقى الذى يتطلب بدوره المزيد من الطاقة والتدفئة.