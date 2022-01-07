متى موعد حساب المواطن الدفعة الجديدة من كل شهر 1443

متى موعد حساب المواطن وإيداع الدفعة الجديدة دفعة يناير رقم 50 في حسابات المستفيدين ليتمكنوا من صرف دعم حساب المواطن، حيث خصص البرنامج تاريخ ثابت لصرف الدعم المالي المخصص للأسر المستفيدة، حيث كان الهدف الأساسي من إطلاق برنامج حساب المواطن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والنهوض بمستوى المعيشة لفئات المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك أطلقت الموارد البشرية بوابة حساب المواطن الإلكترونية لتسجيل تلك الفئات، وتقديم طلب الحصول على الدعم بعد الإطلاع على شروط حساب المواطن، التي تحطي الحق في الأهلية والاستحقاق.

متى موعد حساب المواطن

بعد إعلان حساب المواطن عن نتائج الأهلية الدفعة الجديدة يزداد التساؤل حول متى موعد حساب المواطن، وتاريخ إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين، أو متى يتمكن المستفيدين من صرف حساب المواطن، بشكل عام يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهذا التاريخ ثابت لكل الدفعات ولا يتغير، اللهم في حالة واحدة، ألا وهي يصادف تاريخ صرف حساب المواطن الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت، في هذه الحالة يتم التأجيل بالتقديم أو التأخير وفقًا ليوم الإجازة، وبناءً على ذلك يعلن برنامج حساب المواطن تاريخ الصرف في رسالة رسمية على حسابه في تويتر.

موعد حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن مَوعد صرف الدفعة الجديدة رقم 50 شهر يناير 2022، والإيداع في حسابات المستفيدين؛ حيث سيتم صرف الدعم المالي يوم الإثنين القادم الموافق 10 يناير الجاري، وأنه لم يتبقى سوى ثلاثة أيام فقط على مَوعد حساب المواطن اعتبارًا اليوم الجمعة الموافق 7 يناير، وبإمكان المستفيدين الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

شروط أهلية حساب المواطن

حدد حساب المواطن شروط الأهلية والاستحقاق في وقت سابق، التي بمقتضى تطابقها مع الأفراد يحصل المستفيد على الدعم الشهري، نذكر منها:

الجنسية السعودية، ولكن مع استثناء ابن وابنة المواطنة، الزوج والزوجة غير السعوديين، حاملي بطاقات التنقل.

الدقة عند التسجيل في حساب المواطن، وتعبئة بيانات صحيحة تتطابق مع قاعدة البيانات لدى الجهات المعنية.

الإقامة الدائمة في السعودية، ولن تزيد من الإقامة خارج المملكة عن 90 يوم خلال السنة السابقة للتقديم.

عدم التواجد بدور الإيواء أو السجون.

بطبيعة الحال يختلف قيمة دعم حساب المواطن من مستفيد لآخر، وفقًا لبعض العوامل:

إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، أعمار التابعين.

في النهاية فإن موعد حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.