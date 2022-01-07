مقتل 26 متظاهرا و18 من رجال الشرطة فى احتجاجات كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للداخلية وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن الاشتباكات أدت أيضا إلى مقتل 18 من رجال إنفاذ القانون وإصابة 750 شرطيا خلال الاضطرابات الجماعية.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت فى المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومى برفع أسعار الوقود، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر فى قرارها بعد اندلاع التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى فى البلاد.

وتحولت الاحتجاجات فى كازاخستان خلال اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن روسيا سترسل قوات حفظ سلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى كازاخستان بناءً على طلب سلطات الجمهورية، وتم اتخاذ هذا القرار بشكل جماعى.