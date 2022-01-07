رئيس كازاخستان: ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من 20 ألف مسلح

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكاييف، أن مدينة "ألما آتا" تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح، مشددا على أن العملية ضد الإرهاب فى كازاخستان ستستمر حتى القضاء عليهم.





وقال توكاييف، خلال كلمة للشعب الكازاخستانى، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الجمعة: "من المهم أن نفهم سبب غفلان الدولة للاستعدادات السرية للهجمات الإرهابية من قبل الخلايا النائمة للمسلحين، فقد تعرضت "ألما آتا" وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح".

وأضاف أن " عملية مكافحة الإرهاب ستستمر، ما لم يلق المسلحون أسلحتهم، حيث يواصلون ارتكاب الجرائم ويستعدوا لها، لافتا إلى أنه يتعين استكمال المعركة ضدهم حتى النهاية وتصفية من لا يستسلم.

وأشار توكاييف إلى أن بلاده واجهت فى الآونة الأخيرة كل من المسلحين والإرهابيين المحليين والأجانب، قائلاً: "كان علينا التعامل مع مسلحين مدربين محليين وأجانب، نحن واجهنا ونواجه الإرهابيين".

وتابع الرئيس الكازاخستانى:" الوضع استقر يوم أمس الخميس فى مدن "ألما آتا" و"أكتوبى" و مقاطعة "ألما آتا"، حيث يؤدى فرض حالة الطوارئ إلى نتائج ملموسة ويجرى استعادة الشرعية الدستورية فى جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه سيتم رفع حالة الطوارئ تدريجيا فى المناطق التى ستشهد استقرارا.

وأضاف الرئيس الكازاخستانى:" أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ قرارات محددة، سأتحدث عنها فى 11 يناير الجارى".

وحول القوات التى أرسلتها روسيا تحت إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعى، قال رئيس كازاخستان :"إن تلك القوات ستبقى لفترة وجيزة فى البلاد"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى استعادة خدمة الإنترنت والهواتف الجوالة التى كانت مقطوعة منذ أيام فى بعض المناطق فى كازاخستان.

وكانت وزارة الداخلية فى كازاخستان، حذرت فى وقت سابق من أن مثيرى الشغب الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم سيتم القضاء عليهم، مؤكدة أن جميع المبانى الحكومية ومراكز الشرطة باتت تحت سيطرة القوات الأمنية وذلك بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى مظاهر عنف، وحرق للمقرات الرسمية.

يذكر أن التظاهرات التى اندلعت فى اليوم الثانى من يناير، انطلقت فى بادئ الأمر، بسبب غضب من زيادة أسعار الوقود، إلا أن نطاقها اتسع سريعا ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذى لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة فى الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود، والمطالبة حتى بإسقاط النظام.