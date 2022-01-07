البيت الأبيض يرشح كوريلا لشغل منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم أن كوريلا سيحل مكان الجنرال كينيث ماكنزى، الذى تولى القيادة المركزية منذ مارس 2019.
ويعمل كوريلا، من مواليد مينيسوتا، حاليا كقائد للفيلق الثامن عشر المحمول جوا فى فورت براج، بولاية نورث كارولاينا، وهو الدور الذى شغله منذ عام 2019، وقبل هذا الدور، شغل كوريلا منصب رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية وشغل سابقا منصب قائد الفرقة 82 المحمولة جوا فى الجيش الأمريكى.
وسيشرف كوريلا على العمليات العسكرية فى 21 دولة فى شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا.
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