انتشار الجيش البريطانى فى المستشفيات لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - انتشرت قوات الجيش البريطانى فى مستشفيات العاصمة لندن، اليوم الجمعة، فى مواجهة نقص استثنائى فى الموظفين، وزيادة كبيرة فى أعداد المصابين بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" بريطانية، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها سترسل حوالى 40 طبيبا عسكريا و160 من أفراد الخدمة العامة لسد النقص فى موظفى الرعاية، وذلك فى ظل معاناة الخدمة الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة من نقص كبير فى الموظفين.

وغاب الكثير من الموظفين البريطانيين عن المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس التاجى، أو بسبب خصوعهم للعزل الذاتى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العاصمة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يأمل فى أن تتمكن البلاد من "تجاوز" الوباء بدون مزيد من القيود.

وبحسب "سكاى نيوز"، يؤكد انتشار العسكريين فى المستشفيات الضوء تأثير الجائحة على الخدمات الصحية فى بريطانيا، بعدما أصابت ما يقرب من 180 ألف شخص فى البلاد حتى أمس الخميس، ما أجبر العديد من العمال والموظفين على البقاء فى منازلهم.

وقال وزير الدفاع، بن والاس: "رجال ونساء قواتنا المسلحة يتقدمون مرة أخرى لدعم زملائهم المتفانين فى الخدمات الصحية، وهم يعملون جنبا إلى جنب لحماية الأمة من كوفيد-19".

وأضاف الوزير: "لقد أظهروا جدارتهم مرارا وتكرارا خلال هذا الجائحة، سواء كانوا يقودون سيارات الإسعاف أو يقدمون اللقاحات أو يدعمون المرضى فى المستشفيات، ويجب أن يفخروا بمساهمتهم فى هذا الجهد الوطنى الحقيقى".