نبيه برى: مجلس النواب لا يمكن تقييده بمشاريع قوانين أو اقتراحات محددة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان له اليوم تعقيبا على نص المرسوم الصادر عن رئيسى الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتى بدعوة مجلس النواب لدور انعقاد استثنائى يبدأ من يوم الإثنين المقبل وحتى 21 مارس المقبل.

وأوضح برى فى بيانه أنه يعود لرئيس الجمهورية حق رد القوانين بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس، معتبرا أن هذا هو حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد.

وكان رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتى قد وقعا أمس الخميس مرسوما لدعوة مجلس النواب إلى دور انعقاد استثنائى وذلك وفق برنامج أعمال محدد، على حد ما ورد فى بيان لرئاسة الجمهورية أمس.

وحدد المرسوم برنامج أعمال دور الانعقاد الاستثنائى بنظر القوانين المصدقة والتى قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التى تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التى ستحال إلى مجلس النواب.

كما ينظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الاستثنائى مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والعاجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافى المالى أو بالأوضاع المعيشية الملحة التى يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس وخصوصا مشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعى قانونى الموازنة العامة للعامين الماضى والحالى.

كما تضمن مرسوم دعوة مجلس النواب لانعقاد عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.