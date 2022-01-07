بعد أزمة كازاخستان.. أسعار النفط ترتفع إلى 80 دولارا للبرميل

جدة - نرمين السيد - واصلت أسعار النفط ارتفاعها فى العام الجديد، اليوم الجمعة، مدفوعة بتزايد الاضطرابات فى كازاخستان المنتجة للنفط، وعضو تكتل "أوبك+"، إضافة إلى انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.





وحسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز بريطانية"، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.19 دولار، بما يعادل 1.5%، لتصل عند التسوية إلى 80.46 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر الماضى. كما أكدت الشبكة البريطانية، صعودًا فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بـ 1.6 دولار، ما يعادل 2.1%، لتصل عند التسوية إلى 79.46 دولار للبرميل، وكان العقد لامس أعلى مستوياته فى الجلسة السابقة بارتفاعه إلى 80.24 دولار.

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