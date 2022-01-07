شروط التحويل الداخلي في جامعة عبد الرحمن بن فيصل, تعتبر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من أكبر الجامعات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية, حيث يتواجد داخل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل واحد وعشرين كلية مختلفة, ويتواجد أكثر من أربعين ألف طالب وطالبة داخل جامعة عبد الرحمن بن فيصل, ومن بين هؤلاء الطلاب يتواجد طلاب يرغبون في تغيير مسارهم التعليمي, حيث يرغبون في التحويل من كلية إلي آخري داخل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل, وبالتالي يرغبون في معرفة كيفية التحويل من كلية إلي آخري داخل الجامعة.

شروط التحويل الداخلي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وضحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أنه متاح التحويل الداخلي في الأقسام داخل الجامعة, ولكن هذا التحويل الداخلي مرطبة بشروط محدده لابد أن تتواجد الطالب المسجل بالفعل علي ذمة الجامعة, حيث أن هذه الشروط هي.

لابد أن يكون قد قضي علي الأقل فصليين دراسيين داخل الكلية التي يرغب في التحويل منه.

أقل معدل تراكمي لكي يتم قبول التحويل الخاص به هو 2 من اصل 5.

لابد من انتظام الطالب في الكلية التي يتواجد بها حتي يتثنى له التحويل إلي كلية آخري.

يجب أن تكون الكلية التي يرغب في التحويل لها تتبع نفس نظام الكلية سوف يتركها.

الاطلاع علي الشروط الموضوعة داخل الكلية نفسها وتطبيقاها علي الطالب المحول.

يتم التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

النقر علي خيار نظام سجلات الطلاب.

يتم تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط بعدها علي الخدمات الإلكترونية.

ومن بين الخيارات المتاحة الظاهرة أمامك قم بالضغط على كلمة تحويل, ثم بعدها تقوم التحويل بين الكليات.

بعدها تقوم بالنقر علي اضافه قيمة جديد.

بعدها سوف يعرض لك الموقع الخيارات المتاحة للكليات التي يمكنك التحويل إليها, قم باختيار الكلية التي تريدها ثم كتابة جميع المعلومات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.

طريقة التحويل الداخلي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل