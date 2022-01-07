شروط التحويل من جامعة اَخري لجامعة الإمام عبد الرحمن

توفر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إمكانية التحويل من جامعات آخري إلي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ولكن وفقاً لشروط ومستندات محددة, تتميز جامعة بأنها تطلع إلي أن تكون الرائدة في مجال التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية, كما تهتم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمشاريع البحثية والأفكار الإبداعية التي يقوم بها الطلاب والطالبات, قم تم وضع بعض المبادئ التي تخطوا عليها الجامعة وهي الانتماء، والإتقان, والشفافية, والتنوع, والإبداع.

شروط التحويل إلي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من جامعة خارجية

إذا رغب أي طالب أو طالبة في أن يقوم بالتحويل إلي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فلابد أن يقوم بالاطلاع علي لائحة الشروط والضوابط التي تحكم عملية التحويل الخارجي للجامعة.

لا يتم قبول الطلاب إذا كان في السنة التحضيرية, كما يجب أن ينجح في الاختبارات السنة التحضيرية. لابد أن يكون الطالب المحول إلي الجامعة قد قضي علي الأقل فصليين في جامعته السابقة. يجب أن لا تقل درجاته عن أربع وعشرون درجة في دراسته. إذا كان الطالب يرغب في التحويل إلي كليات الطب أو طب الأسنان فلابد أن يكون محول من كلية مماثله لها في الجامعة السابقة, ولابد أن تكون درجاته لا تقل عن أربع وعشرون درجة, كما يجب أن يكون قد قضي علي الأقل سنة دراسية في الجامعة السابقة. في حالة أن الطالب مفصول من جامعته أو متقطع في عملية الحضور فلن يتم قبوله. يجب أن يقوم بحضور علي ما لا يقل عن 50% من مقررات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. لابد أن لا تقل معدلات درجات التراكمي للطالب عن 5 من 5 في كلية الطب وطب الأسنان, ولا يقل الدرجات التراكمية عن 5 من 5 في كلية الهندسة والتصميم والعمارة, كما لابد أن لا تقل عن 3 من 5 في الكليات العلمية غير المذكور في البند السابق, والكليات النظرية أيضاً.

إحضار شهادة الثانوية العامة. إحضار إخطار من الكلية السابقة بالتحويل. صورة من دفتر الهوية الوطنية وصورة من دفتر العائلة.

المستندات المطلوبة للتحويل