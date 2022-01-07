“مباشراً الآن” مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم 07/01/2022 في الدوري وهنا نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء

تترقب جماهير العميد اليوم مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة ألسادسة عشر، من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ويسبق اللقاء مباراة التعاون والحزم، يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، اللقاء المتوقع أن يكون صعب على الفريقين خاصة على الاتحاد المتصدر، الذي يبحث عن تعزيز الصدارة اليوم، وكذالك الثأر من الفيحاء الذي فاز عليه في الدور الأول بهدف دون مقابل، يدخل الفريق الاتحادي اللقاء بهدف وحيد وهو الفوز رغم الأسماء المؤثرة التي لن تشارك في لقاء اليوم، وأهمها الدولي أحمد حجازي بسبب مشاركته مع المنتخب المصري ببطولة أفريقيا، والبرازيلي كورونادو بسبب الإصابة في الركبة، ونحن عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء من موعد وتشكيل متوقع وتاريخ مواجهات الفريقين والقناة الماقلة والمعلق.

مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري

يدخل الاتحاد اللقاء وهو متصدر الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، حقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في 3 مباريات منهم مباراة أمام الفيحاء منافس الليلة الفيحاء، سجل 29 هدف وأستقبل 12 هدف، بينما الفيحاء يحتل المركز السادس قبل اللقاء برصيد 21 نقطة، ويأمل في دخول المربع الذهبي الذي يبعده عن صاحب المركز الرابع ضمك 5 نقاط فقط، لعب الفيحاء 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وهزم 4 مباريات سجل 14 وتلقت شباكه 12 هدف.

16.55 : الخامسة إلا خمس دقائق بالتوقيت العالمي.

17.55 : السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.55 : السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.55 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الأردن.

20.55 : التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

حراسة المرمى :- غروهي.

الدفاع :- الشمراني، الصحفي، هوساوي، الشنقيطي.

الوسط :- هنريكي، المولد، المحمدي، البيشي، رومارينهو.

الهجوم :- كمارا.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 0 - 0 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 10 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 11 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 12 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 13 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 14 الباطن 0 - 0 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 15 التعاون 15 3 5 7 15 30:25 -5 14 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليومالتشكيل المتوقع للاتحاد اليومترتيب الدوري السعودي للمحترفينمباراة أتحاد جدة والفيحاء

لعب أتحاد جدة ضد نادي الفيحاء في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل هذا اللقاء 7 مواجهات حيث كان الفوز من نصيب الفيحاء في 4 مناسبات، مقابل 3 للاتحاد سجل الاتحاد 13 هدف في مرمى الفيحاء، بينما أحرز الفيحاء 11 هدف في شباك الاتحاد.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة الليلة عبر شاشة قناة ssc hd 1 ويعلق عليها المعلق حماد العنزي، وتنقل عبر نفس القناة بتقنية sd ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي.

المباراة أتحاد جدة * الفيحاء البطولة دوري المحترفين السعودي الموعد والتوقيت اليوم الجمعة الموافق 2022/01/07 الساعة 19.55 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة ssc hd 1 نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم اتحاد جدة 0 الفيحاء 0 نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عقب نهاية اللقاء، تقرير مفصل عن المباراة والنتيجة النهائية للقاء المرتقب فتابعونا بعد نهاية المباراة.

بطاقة المباراة