بعد التألق اللافت.. وفاة غامضة لنجمة "هيل باوند" الشابة

بشكل مفاجئ، توفيت الممثلة الكورية الجنوبية كيم مي سو، التي تألقت في مسلسلات حققت نجاحا كبيرا في البلاد العربية والعالم، عن عمر 29 عاما، من دون أن تكشف أسرتها عن سبب الوفاة.

وتم الإعلان عن وفاة النجمة التلفزيونية وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية، الأربعاء، في بيان صادر عن وكالتها "لاندسكيب إنترتينمنت".

وقالت الوكالة في بيان: "يتعين علينا مشاركة أخبار مفجعة ومحزنة للغاية. تركتنا الممثل كيم مي سو فجأة في الخامس من يناير"، داعية الناس إلى "الامتناع عن نشر الشائعات وتقارير التكهنات".

وأضاف البيان: ""نطلب بصدق الامتناع عن مشاركة الشائعات أو التقارير التخمينية، حتى تتمكن الأسرة المصدومة والحزينة من إحياء ذكرى الممثلة الراحلة".

وأشارت إلى أن الجنازة ستكون خاصة، بعيدا عن الأضواء، وفقا لإرادة الأسرة.

وتأتي وفاة كيم بعد أسابيع فقط من عرض مسلسل "سنو درب" (Snowdrop) على منصة "ديزني بلس"، وهو دراما سياسية تدور أحداثها في خضم حركة الديمقراطية في كوريا الجنوبية عام 1987.

كما شاركت الممثلة الراحلة في مسلسل "هيل باوند" الذي عرض على منصة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا في مختلف أنحاء العالم.