الإمارات تقدم 34 ألفا و374 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 34 ألفا و374 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الجرعات التى تم تقديمها إلى 22 مليونا و822 ألفا و125 جرعة.





وذكرت "الصحة الإماراتية" فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ذلك يأتى ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتى ستساعد فى تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس التاجى.

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