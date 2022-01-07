العراق: ضبط مخبأ عتاد وأسلحة لعصابات داعش فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، قالت خلية الإعلام الأمنى إنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتعاون مع شرطة الأنبار، وقوة من الجيش تم العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".
كما أشار البيان الأمنى إلى أن عتاد العصابات الإرهابية احتوى على "310 حاويات عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات فى منطقة الشاعى بوادى دمامة فى الرطبة بمحافظة الأنبار".
وأضافت الخلية العراقية أنه تم تسليم الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة للتعامل معها.
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