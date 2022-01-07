الهند تسجل 377 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 377 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد إلى 3007 حالات.





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