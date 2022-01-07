رئيس قيرغيزستان يوقع مرسوما بشأن إرسال قوات إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى للرئيس جاباروف وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "أن رئيس جمهورية قيرغيزستان صدير جاباروف، وقع مرسوما بشأن إرسال وحدة عسكرية من جمهورية قيرغيزستان للمشاركة فى مهمة حفظ السلام على أراضى جمهورية كازاخستان".
وأوضح أن قيرغيزستان، تنوى إرسال 150 جنديا و19 قطعة من المعدات إلى كازاخستان.. لافتا إلى أن برلمان البلاد أعطى فى وقت سابق من اليوم الإذن بإرسال هذه القوات.
ومن جانبها.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا عن هبوط 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" محملة بجنود ومعدات تابعة للقوات المحمولة جوا لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى مطار "ألما آتا" فى كازاخستان.
وتضم قوات حفظ السلام الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى قوات روسية بشكل أساسى، بجانب وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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