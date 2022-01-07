هونج كونج تفرض الحجر الصحى على عشرات المسؤولين والنواب

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، يشكل قرار دخول الشخصيات البارزة إلى منشآت هونج كونج للحجر لمدة 21 يوما، إحراجا لسلطات المدينة التى شكلت مجلسًا تشريعيًا يضم "وطنيين فقط"، إذ أنه كان من المقرر أن يعقد المجلس أول اجتماع له فى الأسبوع المقبل.
وكانت شخصيات حكومية كبيرة بينها قائدا الشرطة والهجرة فى المدينة و19 نائبا، من بين 170 شخصًا حضروا حفل عيد ميلاد المشرع، وتمان هانج.
ووجهت السلطات أمرًا لعدد من الأشخاص بالخضوع لحجر صحى منذ أمس الخميس، بعدما اكتشفت إصابة بفيروس كورونا خلال الحفل، واقتصرت الأوامر الأولى على المخالطين المباشرين للحالة. فيما تم توسيع نطاق ذلك الحجر، اليوم الجمعة، ليشمل جميع من حضروا الحفل، بعد اكتشاف الإصابة الثانية.
وبحسب "فرانس برس"، قال شوانج شوك-كوان، من مركز هونج كونج للوقاية الصحية، إنه بات "على جميع الأشخاص الذين كانوا فى الحفل الخضوع لحجر صحى"، دون تحديد عدد المقرر خضوعهم لذلك الحجر.
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