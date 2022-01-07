المفوضية الأوروبية تدعو إلى وقف العنف فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت فون دير لايين، إن "حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان يجب ضمانهما" فى كازاخستان. وأضافت المفوضة الأوروبية من باريس: "أدعو إلى وضع حد للعنف وضبط النفس"، مؤكدة على استعداد الاتحاد الأوروبى للمساعدة قدر ما الإمكان". فيما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون الذى كان إلى جانبها فى المؤتمر عن موافقته الكاملة على تصريحاتها.

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