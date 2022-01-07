وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد أشارت البيانات الأولية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين فى بولندا خلال ديسمبر الماضى بنسبة 8.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة 7.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه، لتتجاوز هذه القراءة النسبة التى توقعها خبراء الاقتصاد ممن شاركوا فى استطلاع الوكالة، وهى نسبة كانت 8.2%.
كذلك، عدل البنك المركزى البولندى توقعاته بشأن معدل التضخم فى البلاد خلال العام الجارى إلى 7.6% فى المتوسط.
وبحسب الوكالة، قالت مونيكا كورتيك، كبيرة خبراء الاقتصاد فى مصرف بوستوى فى وارسو، إن "التضخم سوف يتسارع بوتيرة أكبر خلال يناير الجارى بحكم العادة فى بداية العام، ولكن مؤشر أسعار المستهلكين سوف يبدأ فى التباطؤ فى وقت لاحق من العام". وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فربما يكون من اللازم رفع أسعار الفائدة إلى 3% فقط خلال العام الجارى.
فيما أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوس مورافيسكى، اليوم الجمعة، عزمه على اطلاق مجموعة ثانية من الإجراءات لمواجهة التضخم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم يقفز فى بولندا إلى أعلى معدلاته منذ 21 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.