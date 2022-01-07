معدل التضخم يقفز فى بولندا إلى أعلى معدلاته منذ 21 عاما

جدة - نرمين السيد - كشفت التقارير الاقتصادية فى بولندا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع قياسى فى معدل التضخم فى البلاد خلال شهر ديسمبر الماضى، ليصل إلى أعلى معدلاته خلال 21 عامًا، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويعزز التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى فى البولندى.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد أشارت البيانات الأولية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين فى بولندا خلال ديسمبر الماضى بنسبة 8.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة 7.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه، لتتجاوز هذه القراءة النسبة التى توقعها خبراء الاقتصاد ممن شاركوا فى استطلاع الوكالة، وهى نسبة كانت 8.2%.

كذلك، عدل البنك المركزى البولندى توقعاته بشأن معدل التضخم فى البلاد خلال العام الجارى إلى 7.6% فى المتوسط.

وبحسب الوكالة، قالت مونيكا كورتيك، كبيرة خبراء الاقتصاد فى مصرف بوستوى فى وارسو، إن "التضخم سوف يتسارع بوتيرة أكبر خلال يناير الجارى بحكم العادة فى بداية العام، ولكن مؤشر أسعار المستهلكين سوف يبدأ فى التباطؤ فى وقت لاحق من العام". وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فربما يكون من اللازم رفع أسعار الفائدة إلى 3% فقط خلال العام الجارى.

فيما أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوس مورافيسكى، اليوم الجمعة، عزمه على اطلاق مجموعة ثانية من الإجراءات لمواجهة التضخم.