شروط التسجيل في سالك أبو ظبي للمركبات, يعتبر تطبيق سالك أبوظبي من أهم التطبيقات الإلكترونية داخل دولة الإمارات, وهو تطبيق تم إنشاؤها لكي يقوم بتنظيم حركة المرور داخل إمارة أبوظبي, وهو تطبيق يمكن التسجيل به لكل المركبات العمومية والخاصة, وهو نظام تم إنشاؤه لكي يتم التقليل من الزحام المروري في إمارة أبوظبي, حيث يمكن لأي سائق إذا كان المركبة خاصة أو عمومية أن يقوم بدفع رسوم مقابل العبور إلي الطرق السريعة.

شروط التسجيل في تطبيق سالك أبوظبي

قامت إدارة المرور الإماراتية بوضع ضوابط وشروط في المركبة التي تريد أن تقوم بالتسجيل في تطبيق سالم أبوظبي, ومن بين هذه الشروط.

عند التقدم للتسجيل في برنامج سالك لابد من القيام بدفع مبلغ قدرة خمسون درهم إماراتي للتسجيل, ثم دفع مبلغ خمسون درهم إماراتي من أجل أن تكون رصيد للدخول إلي البوابة الطريق السريع.

إذا كنت من الأشخاص التي تملك سيارة واحدة في أبوظبي لابد من القيام بالتسجيل وإنشاء حساب.

سوف يتم إرسال رسالة إلي شرطة أبوظبي تضمن بيانات صاحب التسجيل, وذلك قبل تشغيل نظام التعرفة المرورية.

يجب أن يتم تسجيل الدخول مرة أخري علي التطبيق وذلك كل فترة من أجل ضمان استمرار تسجيل مركبتك في التطبيق.

إذا كانت المركبة غير مسجلة في أبو ظبي فلابد أن يقوم بتسجيل الدخول علي حساباتهم والقيام بعملية التسجيل في تطبيق سالك يدوياً.

مميزات تطبيق سالك أبوظبي