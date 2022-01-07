نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم بدولة الكويت تطلق رابط استعلام نتائج مدارس الابتدائي بالمربع الإلكتروني 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتصدر رابط نتائج الابتدائي ضمن عمليات البحث الواسعة على محركات البحث، وذلك أنه تقوم المدارس برفع نتائج الطلاب على رابط مخصص لعكس النتائج في نظام الدرجات التي توفره موقع وزارة التربية. يمكنك الآن الدخول لرابط وزارة التربية او الوصول مباشرة لصفحة نتائج الابتدائي، لاستعراض نتائج طلاب الابتدائي للعام 2021- 2022.

استعلام نتائج وزارة التربية الكويتية

بخلاف الخدمة الخاصة باستعلام نتائج الابتدائي يتضمن موقع وزارة التربية الكثير من الخدمات التي يحتاجها والمعلمين والإداريين والطلاب ويتسم بتقنياته الحديثة وشكله العصري الجذاب مقدماً خدمات وزارة التعليم بشكل مرن بالتعامل وفيديوهات توضيحية تعنى بتوضيح جميع الخدمات على هذا الموقع.

أنت الآن تستطيع الاستفادة من خدمة نتائج امتحانات الطلاب في كل مراحلهم المقدمة من الوزارة حيث يتيح رابط الخدمة معرفة نتائج امتحانات طلاب المتوسطة والابتدائية بشكل آلي بمجرد إضافة رقم مدني يتبعه الطالب ثم النقر فوق أيقونة بحث لعرض النتائج.

هذا الموقع يضع بين يدي الطلبة خدمة استعلام عن نتيجة امتحان، حيث اصبح سرعة الحصول على المعلومات أمر مهم وقتا الحالي، وهو بالمثل مع نتائج المدارس الابتدائية فبمجرد أن تتبنى المدرسة النتائج وتوصلها الى موقع وزارة التربية والتعليم يمكن للطلاب الاستعلام عنها على الفور وبالتالي تقصير الوقت وتقليص الجهد، مريحة وبسيطة، ومن أي مكان، من الحاسوب او الهاتف الذكي،

متى تصدر نتائج امتحانات مدارس الابتدائي؟

ويسهل للطالب الكويتي الحصول على نتائج امتحانات المدارس على اختلاف المرحلة الدراسية في المربع الإلكتروني للنتائج، فبعد التأكد من الرقم المدني المدخل والخاص بالطالب يقوم بالبحث بضغط زر. حيث في لحظات بل ثوان سيستجيب نظام النتائج بإظهارها على الشاشة.

ولأن التساؤل الذي يسيطر على الطلاب هل مدرستي قامت برفع النتائج أم لا، وهذا سيعرفونه بالوصول لصفحة قائمة المدارس ومتابعتها أول بأول يمكن رصد جميع المدارس التي رفعت النتائج بأسمائها ومعرفة عددها الكلي وفق كل محافظة من تلك التي اعتمدت النتائج حتى اللحظة بشكل رسمي.

كيف يمكن للطالب استعلام نتائج امتحانات مدارس الابتدائي في دولة الكويت

بدايةً، يجب الطالب فتح رابط بوابة وزارة التربية app.moe.edu.kw بالدخول لصفحة الويب عبر الكمبيوتر او بالهاتف او الجهاز اللوحي.

اختيار ايقونة النتائج

يختار الطالب عنصر المرحلة التي يدرس فيها ويحدد صفه.

مصمم النظام بجلب النتائج عن طريقة كتابة الرقم المدني

بمجرد كتابة رقم مدني الخاص بالطالب يتم النقر على أيقونة البحث

بعد النقر على أيقونة البحث من قبل المستعلم يقوم النظام بعرض نتيجة الامتحانات في المدارس

وتحتل استعلام نتائج طلاب الابتدائي 2022 اهتمام الطلاب كخدمة على الأنترنت موفرة على البوابة التعليمية، إذا، تابع كيفية استخدامها على المربع الإلكتروني كما موضح بالأعلى لاستخراج الطالب نتيجته.