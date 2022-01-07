منصة مدرستي التعليمية رابط وخطوات تسجيل ورصد الحضور والغياب

رابط منصة مدرستي التعليمية هذا ما يشغل محرك البحث على جوجل في الآونة الأخيرة، حيث تعتبر من أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة في مجال التعلم عن بعد، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التعليم عن إمكانية الدخول إلى رابط المنصة واتباع الخطوات التي سوف نقدمها لكم في هذا المقال لاحقاً، ثم القيام برصد الحضور والغياب للطلاب، لذلك تابع معنا.

منصة مدرستي وزارة التعليم

قبل أن نتعرف على رابط المنصة تعتبر منصة مدرستي التعليمية نظام هام للتعليم عن بعد أنشأته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ليساعد على التالي :

أولاً يساعد على تسهيل التعلم على طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك يقلل التعلم عن بعد الاختلاط وانتقال العدوى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تساهم المنصة في المحافظة على الرحلة التعليمية، حيث يستفيد من ذلك أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

علاوة على ذلك لا تقتصر الاستفادة على الطلاب والطالبات فقط، بل تعود أيضاً على أولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، تعرف على كيفية الاستعلام عن صلاحية خروج وعودة.

طريقة معرفة الحضور والغياب في منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي التعليمية إمكانية رصد ومعرفة الحضور والغياب للطلاب وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية. ثم بعد ذلك قم بالضغط على ” الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. بالإضافة إلى ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل اسم المستخدم وكلمة السر. ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. ثم قم بالنقر على أيقونة “الجدول المدرسي”. انتظر قليلاً سوف يظهر لك نافذة بها جدول الحصص الدراسية. ثم يمكنك بعد ذلك الضغط على الحصة التي تريد رصد الغياب أو الحضور بها. بعد أن قمت برصد الحضور أو الغياب بالحصة قم بالضغط على أيقونة “حفظ”. سوف يقوم مدير المدرسة بالإطلاع عليها لاحقاً.

يلزم على الطلاب والطالبات بتسجيل حضورهم بصفة مستمرة، وذلك حتى لا يتم احتسابهم من الغائبين أثناء عملية رصد الحضور والغياب، تعرف على كيفية الاستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية.