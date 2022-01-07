اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مسلية جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـوكالة الانباء االفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مسلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل جنين قرب متنزه (عروس الشمال)، وقرب الجامعة العربية الأمريكية، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.
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