قدم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الجمعة، اعتذاره لدولة الإمارات العربية المتحدة عن الحادث الذي وقع في مطار مقديشو في أبريل 2018.
جاء ذلك خلال استقباله في مطار مقديشو طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.
وتعهد رئيس الوزراء الصومالي بتسليم المبالغ التي تم مصادرتها، خلال تلك الحادثة، إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.
وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.
وأعرب عن شكره وتقديره للإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الصومالي يعتذر لدولة الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.