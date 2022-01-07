«شبرا بلولة».. BBC تروى قصة بلدة مصرية توفر 50% من الياسمين فى العالم

جدة - نرمين السيد - سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الأضواء على قرية "شبرا بلولة" المصرية، المسئولة عن 50% من الإنتاج العالمى من الياسمين، مؤكدة أن "الياسمين" التى تنتجه تلك القرية هو مكون الأساسى فى العديد من العطور التى تنتجها كبرى شركات العطور العالمية.





وفى تقريرها، قالت "بى بى سى" إن قرية شبرا بلولة، الواقعة على بعد حوالى 97 كم من شمال القاهرة، تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين، بكل ما تحمله هذه الأزهار التى يتركب منها أجمل العطور الأنثوية الكلاسيكية، مما يجعل الياسمين "حجر أساس فى صناعة العطور".

وقالت شبكة "بى بى سى"، إن معظم أراضى شبرا بلولة، التى تبلغ مساحتها حوالى 257 فدانا، مزروعة كلها بالياسمين، بجانب القليل من مزارع الأشجار العطرية الأخرى، مثل البرتقال المر، تضم حقول الياسمين التى تنقسم إلى صفوف، لتضفى الأزهار التى تتفتح فى الليل أجمل الروائح النفاذة.

وأشار التقرير إلى القرويين فى شبرا بلولة وحالة الود التي تبدو فى حديثهم إلى الزوار القلائل الذين يجتازون طرق المدينة لمشاهدة الزهور الجميلة التى تحيط بهم من كل جانب، وأحيانا يدعونهم حتى للمساعدة فى عملية القطف.

وقالت الشبكة البريطانية، إنه بالنسبة للقرويين، فإن الياسمين ليس مجرد زهرة ذات رائحة طيبة، ولكنه مصدر رئيسى لكسب العيش، حيث نقلت عن جامع الياسمين، محمد فرج، أن "الجميع فى هذه القرية من الكبير إلى الصغير يختارون زهور الياسمين، فيستيقظ الأطفال فى سن السابعة عند الفجر، لقطف الياسمين لبضع ساعات، ثم يتوجهون إلى المدرسة".

وأضاف جامع الياسمين: "كنت أفعل ذلك منذ أن كنت فى التاسعة من عمرى".

وتصف "بى بى سى" حصاد الياسمين بعملية فريدة ورائعة، إذ يبدأ كل يوم قبل غروب الشمس، وتبدو حقول الياسمين ورائحتها مثلها مثل أى منطقة خضراء أخرى مع عدد قليل من الأزهار التى تظهر هنا وهناك، وذلك يكون فى الفترة من يونيو حتى ديسمبر.

وبعد ذلك بساعات قليلة، تتفتح البراعم الناضجة تمامًا، لينتشر عبيرها عبر الحقول، وكأنه يجدد دعوته إلى القرويين لجمعها من جديد، ولو حتى كان ذلك فى ظلام الليل.