رئيس «الشيوخ الفرنسى» يؤكد حرصه على توطيد أواصر الصداقة مع لبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها السيناتور الفرنسى رونان لو جيلت عضو مجلس الشيوخ الفرنسى خلال لقائه اليوم الجمعة مع الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر الرئاسة ببعبدا، بحضور مستشار الفرنسيين فى الخارج للبنان وسوريا لوقا لمع.

وقام السيناتور الفرنسى بتسليم رئيس الجمهورية نسخة عن الكلمة التى ألقاها لارشيه فى شهر نوفمبر الماضى بمجلس الشيوخ، والتى عبر فيها عن أمله فى انعقاد حوار لبنانى-لبنانى داخلى يتناول تحديات السيادة.

وعقب اللقاء، قال السيناتور لو جيلت إنه يمثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، معتبرا أن لبنان يرتدى طابعا فريدا ونموذجيا بالنسبة إلى العلاقات التى يمكن لفرنسا أن تقيمها مع الدول الأخرى.

وأضاف أن ما يقوم به ضمن لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوى العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ، يشدد بصورة مستدامة على أن يكون للبنان الموقع الفريد والمميز والمهم فى اهتمامات فرنسا.

وأوضح أن هناك نحو عشرين ألف فرنسى يشكلون جالية بالغة الأهمية وقوية، معتبرا أن العلاقات الفرنسية-اللبنانية شخصية وفريدة.