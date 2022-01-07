جدة - نرمين السيد - أثنى الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الجمعة، على الحملة الأمنية التى تشنها حكومة كازاخستان ضد المتظاهرين، معتبرا أنها تنم عن الحس "العالى بالمسؤولية" الذى يتمتع به الرئيس جومرت توكاييف.





وحسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، بعث الرئيس بينج برسالة إلى توكاييف، اليوم الجمعة، قال فيها: "اتخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية فى لحظات حاسمة، وسارعتم إلى تهدئة الوضع". واعتبر بينج أن ذلك التعامل من جانب رئيس كازاخستان مع المتظاهرين "عكس موقعكم جهة مسؤولة والشعور بالواجب السياسى، والحس العالى بالمسؤولية الذى تتحلون به تجاه بلدكم وشعبكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الصين يثنى على إجراءات حكومة كازاخستان ضد المتظاهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.