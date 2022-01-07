طريقة عمل الخبز السوري للشاورما في المنزل وبمكونين فقط

طريقة عمل الخبز السوري للشاورما هذا ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت بشكل دائم، حيث تعتبر ساندوتشات الشاورما من ألذ وأسهل الأكلات سريعة التحضير ويحبها الجميع الكبار والصغار، لذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل وتجد صعوبة في تحضير الخبز السوري، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال خطوات تحضيره بمكونات بسيطة وفي عشر دقائق فقط وابهري عائلتك، لذلك تابعي معنا.

مكونات إعداد الخبز السوري

قبل أن نتعرف على طريقة عمل الخبز السوري للشاورما وخطوات تحضيره، لابد أولاً من تجهيز المكونات على النحو التالي :

أولاً 4 أكواب من الطحين الأبيض المنخول جيداً، يمكنك استخدام النوع المفضل لديك ويفضل استخدام دقيق المخبوزات أو متعدد الاستخدامات.

ثم 2 ملعقة من الزبادي حتى تحصلين على عجينة طرية سهلة الاستخدام.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة ممتلئة من السكر الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك كمية من الماء الدافئ حسب حاجة العجين.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تعرف على طريقة عمل فتة الشاورما.

طريقة عمل الخبز السوري للشاورما

بعد أن تعرفنا على المكونات التي يلزم استخدامها في هذه الوصفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الخبز السوري للشاورما وهي كالتالي :