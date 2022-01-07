طريقة عمل الخبز السوري للشاورما في المنزل وبمكونين فقط

طريقة عمل الخبز السوري للشاورما هذا ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت بشكل دائم، حيث تعتبر ساندوتشات الشاورما من ألذ وأسهل الأكلات سريعة التحضير ويحبها الجميع الكبار والصغار، لذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل وتجد صعوبة في تحضير الخبز السوري، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال خطوات تحضيره بمكونات بسيطة وفي عشر دقائق فقط وابهري عائلتك، لذلك تابعي معنا.مكونات إعداد الخبز السوري
قبل أن نتعرف على طريقة عمل الخبز السوري للشاورما وخطوات تحضيره، لابد أولاً من تجهيز المكونات على النحو التالي :
- أولاً 4 أكواب من الطحين الأبيض المنخول جيداً، يمكنك استخدام النوع المفضل لديك ويفضل استخدام دقيق المخبوزات أو متعدد الاستخدامات.
- ثم 2 ملعقة من الزبادي حتى تحصلين على عجينة طرية سهلة الاستخدام.
- ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة ممتلئة من السكر الأبيض.
- بالإضافة إلى ذلك كمية من الماء الدافئ حسب حاجة العجين.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تعرف على طريقة عمل فتة الشاورما.
بعد أن تعرفنا على المكونات التي يلزم استخدامها في هذه الوصفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الخبز السوري للشاورما وهي كالتالي :
- أولاً في وعاء كبير قومي بإضافة 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة المكونات الجافة مثل نصف ملعقة من الملح وملعقة من السكر الأبيض وملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية الجافة.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الزبادي و 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع التقليب الجيد.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن بالعجان الكهربائي أو باستخدام اليد.
- يتم استمرار العجن حتى تحصلين على عجينة طرية متماسكة سهلة الاستخدام.
- ثم بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة إلى كور متساوية الحجم حسب حجم الخبز السوري الذي تريدين الحصول عليه.
- ثم بعد ذلك اتركيها مغطاه بفوطة ساخنة لمدة ربع ساعة تقريباً.
- باستخدام الدقيق وعلى سطح نظيف قومي بفرد العجين حتى تحصلين على سمك رقيق.
- علاوة على ذلك قومي بوضع طاسة ذات حجم مناسب وساخنة جدا على النار.
- قومي بوضع الخبز وتقليبه فوراً فور النضج، ويمكنك استخدامه في ساندوتشات الشاورما السوري بجانب الثومية اللذيذة.
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طريقة عمل الخبز السوري للشاورما هذا ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت بشكل دائم، حيث تعتبر ساندوتشات الشاورما من ألذ وأسهل الأكلات سريعة التحضير ويحبها الجميع الكبار والصغار، لذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل وتجد صعوبة في تحضير الخبز السوري، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال خطوات تحضيره بمكونات بسيطة وفي عشر دقائق فقط وابهري عائلتك، لذلك تابعي معنا.مكونات إعداد الخبز السوري
قبل أن نتعرف على طريقة عمل الخبز السوري للشاورما وخطوات تحضيره، لابد أولاً من تجهيز المكونات على النحو التالي :
- أولاً 4 أكواب من الطحين الأبيض المنخول جيداً، يمكنك استخدام النوع المفضل لديك ويفضل استخدام دقيق المخبوزات أو متعدد الاستخدامات.
- ثم 2 ملعقة من الزبادي حتى تحصلين على عجينة طرية سهلة الاستخدام.
- ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة ممتلئة من السكر الأبيض.
- بالإضافة إلى ذلك كمية من الماء الدافئ حسب حاجة العجين.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تعرف على طريقة عمل فتة الشاورما.
بعد أن تعرفنا على المكونات التي يلزم استخدامها في هذه الوصفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الخبز السوري للشاورما وهي كالتالي :
- أولاً في وعاء كبير قومي بإضافة 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة المكونات الجافة مثل نصف ملعقة من الملح وملعقة من السكر الأبيض وملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية الجافة.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الزبادي و 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع التقليب الجيد.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن بالعجان الكهربائي أو باستخدام اليد.
- يتم استمرار العجن حتى تحصلين على عجينة طرية متماسكة سهلة الاستخدام.
- ثم بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة إلى كور متساوية الحجم حسب حجم الخبز السوري الذي تريدين الحصول عليه.
- ثم بعد ذلك اتركيها مغطاه بفوطة ساخنة لمدة ربع ساعة تقريباً.
- باستخدام الدقيق وعلى سطح نظيف قومي بفرد العجين حتى تحصلين على سمك رقيق.
- علاوة على ذلك قومي بوضع طاسة ذات حجم مناسب وساخنة جدا على النار.
- قومي بوضع الخبز وتقليبه فوراً فور النضج، ويمكنك استخدامه في ساندوتشات الشاورما السوري بجانب الثومية اللذيذة.