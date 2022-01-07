متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل للحصول على المعاش

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي أو ما هي أسباب توقف صرف معاش الضمان، أسئلة كثيرة ترد في ذهن المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فقد تم استحداث نظام جديد للضمان الاجتماعي، ليشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، ويستهدف النظام الجديد تقديم الدعم للأسر والأفراد الأكثر فقراً، وذلك من خلال وضع شروط وضوابط لحوكمة المستحقين للدعم، ولإضافة مستحقين جدد لم يكونوا ضمن المستحقين في النظام القديم.

كما يهدف النظام الجديد للوصول بالدعم إلى مستحقيه الفعليين، وعمل برامج تساعد القادرين على العمل لإيجاد فرصة عمل مناسبة، لتجعله فاعل في الحياة ومؤثر في الاقتصاد العام للمملكة، ومنذ الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكثرت الأسئلة حوله ومنها طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، وما هي شروط استحقاق الضمان، وغير ذلك من الأسئلة والتي سوف نجيب عنها في هذا المقال بالتفصيل، وعبر موقعكم المفضل ثقفني، مع توضيح أسباب توقف صرف معاش الضمان.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

هناك عدة أسباب تتسبب في توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي وهذه الأسباب كالتالي:-

إذا لم تتوافر شروط الاستحقاق في المتقدم أو تخلف شرط من شروط الاستحقاق. في حالة تقديم بيانات غير صحيحة. إذا لم يقم المستفيد بتحديث بياناته التي تطلبها الوزارة في مدة تزيد عن 30 يوم من تاريخ طلب التحديث. إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل غير ملتزم بخطة التأهيل. في حالة إذا كان المستحق للمعاش وقادر على العمل لم يبحث عن فرصة عمل أو لم يتقدم للحصول على فرصة عمل في منصات التوظيف المعتمدة أو لم يقبل بعوض العمل المقدمة له. في حالة إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج. إذا تنازل المستحق عن المعاش ولم يعد في حاجه إليه. في حالة وفاة المستحق للمعاش.

الدخول على رابط منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa.

النقر على إنشاء مستخدم جديد وملئ البيانات المطلوبة بالكامل.

سيتم إرسال رمز تحقق إلى جوالك قم بإدخال رمز التحقق وبعدها قم بالضغط على أيقونة “توثيق”.

الدخول إلى المنصة باستخدام كلمة المرور ورقم الهوية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي طريقة ورابط تسجيل الضمان الاجتماعيتصنيف فئات المستحقين بعد قبول طلبهم بالحصول على الضمان

يتم تصنيف المستحقين للدعم بعد قبول طلبهم إلى ثلاث فئات وهذه الفئات كالتالي:-