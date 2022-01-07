أفضل استثمار لأموالك.. وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي السعودي

زادت عمليات البحث نحو وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي وصندوق البنك الراجحي للأسهم السعودية والآن عبر موقعنا سوف نعرض لكم من خلال بعض السطور البسيطة كافة التفاصيل نحو وديعة الاستثمار المباشر من بنك الراجحي.

صناديق الاستثمار في البنك الراجحي

بعد أن تجاوز عدد أسهم مصرف الراجحي 625.000.000 سهم ، أضاف مصرف الراجحي العديد من الخيارات الجديدة بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، يمكنك الاستثمار في مصرف الراجحي عن طريق شراء أسهم من السوق المالية السعودية لذلك يوفر مصرف الراجحي للمستثمرين العديد من الخيارات المختلفة لمساعدتهم على إنشاء الصناديق الاستثمارية، وتدار هذه الصناديق بشكل احترافي وفق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، كما يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من الخيارات صناديق السلع والأسهم في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير العديد من خيارات الاستثمار الحديثة ، بما في ذلك:

من خلال صندوق الاستثمار في الأسهم العالمية

من خلال صناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية.

صناديق الأسهم والسلع السعودية.

الصناديق المشتركة المغلقة والمحفوظة.

الصندوق الإسلامي

صناديق الاستثمار متعددة الأصول.

صناديق الراجحي المخصصة للأسهم الخليجية

تأسس صندوق الراجحي للأسهم الخليجية لجمع الأموال لفترة طويلة، وتقوم الشركات في دول الخليج العربي بالاستثمار من خلال الصندوق.

وبالطبع هذه الأسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأن صندوق الراجحي يوفر سيولة كافية لأي سهم خليجي يحتاج إليه المستثمرون.

صندوق الراجحي المخصص للأسهم السعودية

الهدف من صندوق الراجحي للأسهم السعودية هو تحقيق أفضل توزيع للدخل في جميع مراحل العملية، وليس خلال الفترة التي يكون فيها الاستثمار في الأسهم السعودية متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، يتم توزيع الربح مرة واحدة في السنة ويضمن زيادة كبيرة في رأس المال الخاص بك، يوفر الصندوق فرصة فريدة للغاية لاستثمار الشركة وتوسعها ونموها ، مع الاستفادة من الخبرة الاستثمارية لمصرف الراجحي.

صناديق الاستثمار من خلال الأسهم العالمية في البنك الراجحي

ينقسم صندوق الأسهم الدولية التابع لمصرف الراجحي إلى قسمين: الجزء الأول يعتمد على أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، ويركز على الاستثمار العالمي ونمو رأس مال المستثمر، ويركز الصندوق الثاني على أسهم الشركات الموجودة في الصين والهند ، كما أنه يتبع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولكن تم إغلاقه في عام 2014، بحيث يمكنك الاختيار من بين جميع هذه الصناديق لمواصلة الدين الإسلامي بشكل دقيق وآمن بأحكام الاستثمار مع مصرف الراجحي.

صندوق البنك الراجحي للمطروحات الابتدائية

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل والمتوسط ​​من خلال الطروحات العامة الأولية التي تستثمر بشكل أساسي في سوق الأسهم السعودية مع توفير أسهم أخرى لشركات أخرى في السوق.

صندوق البنك الراجحي للأسهم السعودية الخاصة بالدخل

يهدف الصندوق إلى تنمية الدخل وتوزيعه على المدى الطويل من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية مع اتباع أحكام الشريعة الإسلامية خصائص الصندوق هي:

نشر الأرباح مع زيادة رأس المال.

يتم توزيع الأرباح كل ستة أشهر.

إمكانية الاستثمار في شركات ذات عوائد عالية وتنافسية كبيرة.

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وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي

الوديعة الاستثمارية المباشرة من مصرف الراجحي صممت تتيح للعملاء اختيار الفترة الزمنية للعائد ونمو رأس المال بسهولة، كما أنها تحتوي على العديد من الميزات المميزة التي تجذب الكثير من الناس.

في النهاية نتمنى أن نكون عرضنا لكم كافة التفاصيل نحو وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي وصندوق البنك الراجحي للأسهم السعودية.