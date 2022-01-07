الاردن : توقّع انخفاض إصابات كورونا إلى 6 آلاف أسبوعيًّا

دوت الخليج :- أكّد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، انخفاض المنحنى الوبائي للأسبوع الرابع تواليًا.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأربعاء، توقّع البلبيسي عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوعين إلى ما كانت عليه قبل الدخول إلى الموجة الثالثة التي شهدها الأردن مؤخرًا، مفيدًا بأن ذلك يعني تسجيل 5-6 آلاف حالة كورونا أسبوعيًّا.

وشدّد على أن الغالبية العظمى من الإصابات المسجلة حاليًّا هي من متحور دلتا، “لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا حالات بالمتحور الجديد أوميكرون”، وفق رصد هلا أخبار، موضحًا بأن نسبة الوفاة جراء بالمتحور الجديد أقل بكثير من نسبة الوفاة جراء المتحور “دلتا”.

وأشار إلى 832 حالة “أوميكرون” سجلت في الأردن، متوقعًا خلال الأسابيع القادمة ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد، وداعيًا إلى ضرورة الانتباه لسرعة انتشار “أوميكرون” بالالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإقبال على أخذ المطاعيم.