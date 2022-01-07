6 قتلى فى انفجار مطعم جنوب غربى الصين

جدة - نرمين السيد - وأفادت شبكة "سى جى تى إن" التلفزيونية الصينية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ تسعة بعد انفجار فى منطقة وولونغ فى مقاطعة تشونجتشينج جنوب غربى الصين، وذلك بالتوازى مع عمليات إنقاذ 11 شخصا الباقين.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجار هز مطعما فى مكتب حكومى فرعى بمنطقة وولونج فى بلدية تشونجتشينج جنوب غربى الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين"، مؤكدة أن الانفجار وقع "بسبب ما يشتبه فى أنه تسرب غازى أدى إلى الانفجار الذى أسفر عن انهيار المطعم".

وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج".

ويشار إلى أنه فى شهر أكتوبر 2021، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح نتيجة لانفجار قوى هز مطعما فى مدينة شنيانج شمال شرقى الصين.