الصين تعلن تأييدها التدخل العسكرى الروسى فى كازاخستان

وفى تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وين: "تؤيد الصين جميع الجهود، التى تساعد سلطات كازاخستان على إنهاء الفوضى، فى أقرب وقت ممكن"، لافتًا إلى أن الصين عارضت بقوة القوى الخارجية، التى تسبب بشكل متعمد اضطرابات اجتماعية للتحريض على العنف.
وبحسب التقارير، تنحاز الصين، الآن بشكل قوى إلى حكومتى كازاخستان وروسيا، حيث يوضح البيان الصادر عن بكين تغييرًا كبيرًا فى موقفها الداعم أكثر مما كانت عليه من قبل، منذ أمس الخميس، عندما وصفت الأحداث فى كازاخستان بأنها "شأن داخلى".
وبدأت روسيا منذ أمس الخميس، فى نشر قوات فى كازاخستان، للمساعدة فى وضع نهاية للاحتجاجات هناك، وذلك بناء على طلب رئيسها من منظمة معاهدة الأمن الجماعى المساعدة فى استعادة النظام العام.
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